الاستقالات من حزب العدالة تربك أردوغان وتقوّي شوكة علي باباجان

2019/08/30 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسطنبول ـ استقال وزيرا العدل والداخلية السابقان في حكومة رجب طيب إردوغان، سعدالدين أرجين وبشير أطالاي، من حزب العدالة والتنمية الحاكم.وذكرت

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