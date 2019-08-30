2019/08/30 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرد الشيخ علي بسلسلة تغريدات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة "ارادة" النيابية تجمع تواقيع لرفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة "ارادة" النيابية تجمع تواقيع لرفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).