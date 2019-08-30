2019/08/30 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

اكدت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة ديالى، الجمعة، تسجيل عودة عكسية لمهنة الفلاحة لاول مرة م...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( زراعة ديالى تكشف عن عودة عكسية لمهنة الفلاحة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( زراعة ديالى تكشف عن عودة عكسية لمهنة الفلاحة في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).