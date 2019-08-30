المؤرخ الأول لثورة 14 تموز 1958 حوار مع العميد المتقاعد خليل إبراهيم الزوبعي عن قاسم والبكر والبزاز

2019/08/30 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى الحوار / شامل عبد القادرقالَ خليل إبراهيم: قال لي البكر في لقائه بالحرف الواحد: انا حاقد حاقد..



حاقد..



كرر ذلك ثلاث مرات وهو يرد عليّ وانا ادافع عن طاهر يحيى لقد امر البكر الجنود ان ينثروا على رأس يحيى في السجن صفائح (حاجته) وضربوه كثيرا وعذبوه.



في منزله في اليرموك تعرفت إليه اول مرة برفقة شخص كان يعد رسالة دكتوراه عن علاقة عبد الناصر بالعراق للفترة (1958-1963م) وكنت قبل ذلك بأكثر من ثلاث سنوات قد اتصلت هاتفيا بالعميد المتقاعد خليل إبراهيم حسن الزوبعي مؤرخ ثورة 14 تموز وطلبت منه اجراء حوار صحفي لمجلة (الف باء) فاعتذر لي بانه يريد اجراء حوارات مباشرة وجماعية وهو على استعداد كامل لهذا الغرض لكنه يعتذر عن القاءات الصحفية في داره التي تحولت إلى مزار لطلاب الماجستير والدكتوراه، التقيت به اول مرة يوم الجمعة 8/1/1999م ثم كررت لقائي به في مرات أخرى كثيرة وفي اللقاء الأول دار الحوار التالي الذي انقله للقراء بأمانة كاملة:

• ما رايك بطاهر يحيى؟- رجل شريف ولم يكن حراميا ابد كما روج البكر لكن عيبه انه يذهب بعيدا في رأيه الذي يصنعه له الاخرون.

• لماذا اخرج وجدي عبد القادر وحردان التكريتي قاسم الجنابي من زمرة عبد الكريم قاسم ساعة تنفيذ اعدامهم يوم 9 شباط؟- يعد قاسم الجنابي بطلاً من ابطال الثورة، فهو الذي اعتقل غازي الداغستاني واقتحم الفرقة الثالثة واحتل جسر ديإلى وكان عمله مرافقا لقاسم وهو واجب عسكري، ولذلك فأن الرجل لم يفعل شيئاً مسيئاً لكي يعدم مع عبد الكريم قاسم.

• كيف تفسر تصرفات سعيد الدوري سكرتير قاسم الصحفي الذي انضم للثوار وتصرفات جاسم كاظم العزاوي الذي عين وزيراً وهو السكرتير الشخصي لقاسم ؟- تعفيني من الاجابة.

• ما رأيك بعلي صالح السعدي ؟- كنت اعطيه مبلغاً من المال ليشتري به (ربع عرق)، اذكر انه كان مهووسا بالجنس الاخر.بينما نتحدث عن السعدي تدخل الدكتور (...) الذي كان جالساً يدون بعض الوثائق التي وضعها الزوبعي تحت تصرفه حول الوزارات التي شكلت بعد ثورة 14 تموز حتى عام 1968م قائلا: يبدو لي ان السعدي كان مفكراً..



فضحك الزوبعي والتفت الينا ساخراً : ماتشوف لوين وصل البلد؟وقال الزوبعي كنت قد اسديت لعماش افضالاً كثيرة لما كنت معاون مدير الاستخبارات العسكرية، لقد لفقنا له شهادة امام المهداوي لإنقاذه من الإدانه لانه سبق وان سافر إلى ايطاليا قبل ثورة 14 تموز لجلب أسلحة للجيش العراقي لاستخدامها ضد سوريا ودفعت له (100) دينار عن مصادرة تراكتور عائد له، كما انني وقفت إلى جانبه كثيرا لابعاده عن الاعتقال لانه كان معروفا لدينا كضابط استخبارات بميوله البعثية.

• الا تعتقد ان شهوات الضباط وتحاسدهم بعد تسلم قاسم وعارف المناصب الكبيرة هي التي جعلتهم يتآمرون عليهما ؟- هذا ايضا صحيح ان الثورة فتحت شهية الضباط إلى المناصب تخيل ان (8) ضباط اصبحوا وزراء للزراعة بعد عام 1963م، وهل تتصور ان ضابطاً صار وزيرا للخارجية!!

• يقال انك لو كنت قد تحدثت مع قاسم عن اخطائه لما حاسبك فلماذا كتبت عنه بعد رحيله منتقدا؟- بالفعل انه لا يعارض وقد تحدثت إليه لكنه يعد ولا ينفذ وعده.

• يقال انك كنت متحاملا على قاسم في موسوعتك؟- لست متحاملا عليه، ان قاسما اخطأ بحق العراق برغم بعض مزاياه الوطنية الشخصية انه رجل نظيف لكنه كان مستبدا.

• ان شخصية رفعت الحاج سري يلفها الغموض كما يقال فهل هذا صحيح ؟- انه رجل مظلوم وليس غامضا كما يقال، لقد توسل الجميع بقاسم على ان لا يعدمه لكنه أصر على اعدامه وهو لا يستحق، لم يكن هو او ناظم الطبقجلي مشتركين بثورة الشواف.

• ماذا كان دور محمد السبع؟- قال له عبد السلام عارف : انك كل دورك قدمت لنا في بيتك البقلاوة. • رأيك بغازي الداغستاني؟- الداغستاني قال كلمة مشهورة بأن الضابط لا يسرق لانه نذر نفسه لسفح روحه وهو يجود بأغلى شيء يملكه لذا فمن المستحيل ان تجد ضابطا حراميا في الجيش.

• لماذا لا تكتب كتابا منفردا عن القضية الكردية ؟- كتبت ذلك لكن أين هو مجال النشر، الاكراد جزء من العراق وكانت ثورة البرزاني احد الاسباب وراء سقوط حكم عبد الكريم قاسم، لقد تعاطف عبد الناصر مع البارزاني كثيرا وكان يؤيد الاكراد بمطالبهم القومية واذكر ان عبد الناصر قال لنا عام 1963م امنحوا الاكراد حقوقهم.

• هل كان طه الشيخ أحمد شيوعيا؟- كلا لقد استقال الرجل من الجيش بمحض رغبته وما اشيع عن كونه شيوعيا ليس صحيحا وكذلك عبد الكريم الجدة ووصفي طاهر والمهداوي وماجد امين لم يكونوا شيوعيين ابدا.

• لم يستفد قاسم وعائلته من مكاسب الثورة هل هذا صحيح؟- حامد قاسم اثرى كثيرا مستغلا وجود قاسم رئيسا للوزراء وقد اخبرت قاسم ذات مرة بذلك فطلب مني ان أصرفه.

• ما رأيك بناجي طالب؟- شخصية محترمة ويبدو انه الان يقرأ كثيرا وهو يكتب مذكراته في الوقت الحالي وهو ابن عائلة معروفة وثرية.

• ورجب عبد المجيد؟- اذكر انني اقترحت في مجلس الوزراء تحديد مخصصات للضباط المستوزرين فاعترض رجب عبد الحميد فقلت له: من أين جئت بمنزلك في المنصور؟ رجب عبد الحميد ليس مهندسا لكنه حمل هذا اللقب بعد تخرجه من دورة فنية وقد التزمه ناجي طالب وهو الذي رشحه نائبا لرئيس الوزراء.• ما قصة الكبريت العراقي بعهد عارف؟ وكيف تسنى لهندرسون وزير المالية الأمريكي التعاون معكم؟- عرضنا القضية برمتها على عبد الناصر فنصحنا بعدم قبول العرض الأمريكي.• وما قيل عن لطفي العبيدي الجاسوس الأمريكي الذي لعب دورا في ملف الكبريت؟- انه مجرد كلام لدي ملف كامل عن قضية الكبريت ومباحثات النفط التي اجريت في عهد وزارة ناجي طالب.

• ما رأيك بشخصية عبد الرحمن البزاز ؟- شخصية نزيهة ومثقفة ولكن العسكر حاربوه، كان سعيد صليبي هو الذي يعين رئيس وزراء العراق في عهد عبد السلام عارف لانه جميلي من عشيرته، وكان صليبي مقتنعا بمنصبه كامر للانضباط العسكري لكنه كان مغرما بالنساء.

• وما نظريتك للحكم والوزارة ؟- مثلما يجب ان يكون الضابط ضابطا يجب ان يكون الحزبي حزبيا لا تصرفه شهوات السلطة عن واجباته، ذات يوم قدمت لي عريضة لتعيين فتاة لم اوافق على تعيينها وعينت أخرى بدلا منها فاتصل بي عبد الله مجيد سكرتير عبد السلام عارف وقال لي انها من اقرباء الرئيس عبد السلام عارف فكيف ترفض تعيينها ؟ فقلت له ليصدر الرئيس عارف قرارا بتعيينها واستقيل انا وبعد قليل اتصل عارف بي وقال وهو يضحك: ظل حنبلي، وذات مرة اتصل بي البكر لتعيين احدى الشابات فرفضت تعيينها لانها كانت متحررة اكثر من اللزوم فأخبرته بعدم موافقتي فقال لي: ابقى بهل عقلية..



وقد عينها علي صالح السعدي فيما بعد.

• هل موسوعة 14 تموز تحوي المعلومات كلها؟- انتزع لطيف نصيف جاسم وزير الثقافة والاعلام السابق اكثر من 500 صفحة من الموسوعة وعندما اعترضت عليه قال لي: مو مهمة هذه كشور بصل.

(نشر الحوار السابق في المشرق على حلقتين في العددين 293و295 في 16 /12/2004 و 19/12/2004).كنت ارتبط بعلاقة طيبة جدا مع المرحوم المؤرخ خليل إبراهيم الزوبعي وكان الرجل في اكثر من مناسبة امام طلاب الماجستير والدكتوراه الذين يحضرون مجلسه ويطلعون على اوراقه ووثائقه يقول لهم: ان خليفتي في تاريخ ثورة 14 تموز هذا الرجل؟..



ويؤشر بيده نحوي كان الزوبعي معجبا بثقافتي التاريخية وتحديدا في مجال الثورة (14 تموز) ورجالها واسبابها وخلافاتها ومنجزاتها.



وكان في مرات كثيرة يوفر امامي وثائق ورسائل وتحدث لي عن خلافات وصدامات وجلسات عقدها لعقد الصلح بين أحمد حسن البكر وعبد السلام عارف أيام خلافهما الشديد بعد انقلاب 18 تشرين الثاني، كان المعروف عن الزوبعي انه كان ميالا للمذهب الانعزالي ويؤمن به ايمانا كبيرا.



كنت القاه في شارع المتنبي انيقا ووسيما جذابا اجتماعيا ويقبلني ويصافحني بقوة.



كان صبحي عبد الحميد لمرات يخبرني ان خليل (او خليل رويتر اللقب الذي اشتهر به بين الضباط بسبب انه اول شخص يذيع الاخبار التي لم يسجلها احد ولهذا قيل عنه رويتر), صار ينسب بعض الاحداث التي لم يعشها بشخصته!!، كان خليل الزوبعي ثروة وطنية عظيمة لم يستفد منها احد.



في الامس القريب رحل عنا المؤرخ والباحث العميد المتقاعد خليل إبراهيم حسن الزوبعي (مؤرخ ثورة 14 تموز 1958) رحل عنا بهدوء بلا ضجيج تماما كما كان في حياته والغريب في الأمر ان صحيفة عراقية واحدة نعت الفقيد وذكرت القراء بفضائله، وتساءلت هل بمقدورنا ان نتجاهل شخصا قدم جهودا عظيمة لتاريخنا المعاصر؟ كتبت بحذر كلمات اهداء متواضعة له عن كتاب جديد صدر لي في عمان عن ثورة 14 تموز وكنت اعلم ان حساسية الزوبعي عالية جدا في هذا المضمار وكنت اعرف اراءه الشخصية بقدراتي المتواضعة وحماسته لي من اجل ان اكتب المزيد في مجال توثيق ثورة 14 تموز، فكان يغمرني بعطفه وتشجيعه ويهتف بصوت عال ونحن جالسين في مكتبته بحضور اساتذة جامعة وطلاب ماجستير ودكتوراه ان لي القدرة على خلافته.



كنت قد عرفت الزوبعي من خلال شارع المتنبي اولا حيث كان زبونا دائما أيام الجمع، وكان يحط مثل طائر اليف بين احبائه وكنا نستقبله بشوق عارم، والرجل لم يبخل بعواطفه معنا ثم امتد تعارفنا في منزله وإلى داخل مكتبته الفخمة التي جعلها وقفا لطلاب المعرفة والعلم..



في مكتبته عقدت صداقة مع اساتذة اجلاء، ضباطا ومثقفين من بقايا اللجنة العليا للضباط الاحرار (14 تموز) وعن طريقه تعرفت بالمرحوم حافظ علوان (مرافق عبد الكريم قاسم) والتقيت وتحاورت مع السيد محسن الرفيعي مدير الاستخبارات العراقية (1959-1963م) واستقبلني سعدون المدفعي واخرون يسر لي الزوبعي طرق اللقاء بهم والتحاور معهم لانجاز كتابي الذي لم يتسلم نسخته المهداة إليه، وكان موسوعة في علم الجيش والسياسة والادب والادباء..



اذكر في احدى المرات كنا تحدث في الخلفيات الفكرية للضباط الاحرار الذين اسهموا في ثورة 14 تموز 1958م انه اشار إلى اريكة امامنا قائلا مع ضحكة لطيفة اطلقها (هنا على هذه القنفة جلس عبد السلام عارف وأحمد حسن البكر، كنت قد دعوتهما عام 1965م للتصالح وتناول الغداء) لكن البكر عاتب عارف بشدة واسمعه كلاما قاسيا بسبب ما حصل في 18 تشرين الثاني 1963م ثم تناولنا طعام الغداء وكنا الثلاثة صامتين!! في العراق وهذه حقيقة معروفة، كان على مثقفين مثل خليل إبراهيم حسين يمثل واحدة من ارومات الحركة التاريخية والثقافية ان لم اقل الارومة الاكثر تدفقا وبروزا ووثوقا من احكامها وقراراتها على احداث التأريخ والماضي، كان عليه وعلينا ان ننتظر طويلا حتى ينتهي من اقناعنا بان ملابسات تلك الواقعة كانت كثيرة وان ما جرى في كذا هو كذا..



كان يصحح بالوثائق..



كان يقول لي ثق بالوثيقة..



ان الوثيقة مهمة جدا في عمل المؤرخ، وفي احدى زياراتي له فوجئت بمئات الوثائق البريطانية مفروشة على صف من الطاولات واخبرني انه اشتراها في زيارته الأخيرة في لندن وانه عكف على ترجمتها برفقة السيدة حرمه.وبعد ان اشترى بيت الحكمة تلك الوثائق التي صدرت مطبوعة في اجزاء ضخمة تحت عنوان مثير، زرته في البيت وقال لي ضاحكا: الان فقط سأتناول الدجاج بلا قلق!قلت له كيف؟قال ضاحكا: لقد دفعوا لي ثمانية ملايين دينار واعتقد انه مبلغ يكفي لتناول الدجاج يوميا!في تأريخ الاديان...



حجة..



وفي تفاصيل الاعداد لثورة 14 تموز 1958م مؤرخ منصف، وفي تفاصيل سياسية 1958-1968م متحدث لبق، رجل كريم وشهم وعلى درجة عالية من الاخلاق والفروسية.يحظى المرحوم الزوبعي باحترام وتقدير كبيرين لدى عامة الادباء والمثقفين وخصوصا اساتذة الجامعات وطلاب الماجستير والدكتوراة، ويبدي حرصا شديدا على مساعدة طالب المعرفة والحقيقة، ويبدي حرصا دقيقا على التعلق بالتراث القومي.



كان يتوسط الغرفة ومن خلف نظاراته الانيقة يجول بعينين هادئتين قائلا: احترامي الكبير للفكر المعتزلي..



انا معتزلي..



ويمضي هادرا مثل البحر يغوص في العماق ويضرب هنا وهناك..



في اعماق الاديان والفكر الاسلامي..



ذات يوم وكنت مشتبكا معه في محاورة عن عبد الكريم قاسم قلت له : كنت مسؤولا كبيرا في حكومته ولكنك انتقدته بعد رحيله، اليس الاجدر بك ان تقول ما كتبته الان في حياته، ان تنصح لا ان تنتقد بعد اربعين عاما على رحيله؟ اراد ان يجيب فقاطعته قائلا: قل لي هل كان قاسم يمنعك من الصراحة؟ زم شفتيه وقال باسما : لم يكن يرفض لي ان أقول له ما اشاء ولكنه كعادته يسمع الآخرين ولا ياخذ بكلامهم: اذا ما فائدة الكلام مع عبد الكريم قاسم..



كان الزوبعي باختصار مفيد: موسوعة للتاريخ والثقافة وظاهرة فريدة من نوعها، احدهم قال لي بعد رحيل الزوبعي: كان خليل رحمه الله (خزنة) زمانه..



لقد..



وبكى..!!وبعث لي الصديق العقيد الركن المتقاعد هادي خماس تعقيبا على ما نشرته حول رحيل الزوبعي فيما يلي نص التعقيب:فقد الوسط الفكري والثقافي والسياسي في العراق علما بارزا من اعلامه وخبيرا فذا من خبرائه هو الأستاذ خليل إبراهيم الزوبعي الذي رحل بعد رحلة طويلة حافلة قضى معضمها بين صفحات الكتب واروقة الجامعات.فقد كان رحمه الله موسوعة معلوماتية بشرية حافلة وغزيرة بالعلوم التي خاض في معضمها ودرس وحاز على شهادات في البعض منها فكان ضليعا في الاقتصاد والقانون والفقه والشريعة وخبيرا بالنفط والطاقة وقد تقلد مناصب هامة كثيرة اخرها وزيرا للصناعة في نهاية الستينيات وقد زار رجال في اقطار كثيرة طلبا للعلم والمعرفة حتى اصبح نجما ساطعا في سمائها لجدارته وسعة اطلاعه.



وقد درس الأستاذ خليل إبراهيم رحمه الله وحاضر في كثير من المعاهد والجامعات وله بحوث ومؤلفات تربوا على المئة ما زال الكثير منها مخطوطا ينتظر الطباعة والنشر في حين تعج مكتبته في بيته العامر بآلاف الكتب والإصدارات التي تغطي موضوعاتها مختلف العلوم والاختصاصات العلمية والادبية..



وكان رحمه الله ينوي اهداء هذه المكتبة إلى أبناء مدينته كما كانت لديه أفكار وامنيات أخرى بشأن الانتفاع من هذه المكتبة العامرة التي تغطي محتوياتها جدران غرفتين واكثر من غرف البيت واكثر من غرف البيت وهذا امر لم يبت به الأستاذ خليل قبل رحيله وهو امر متروك الان بين يدي زوجته ورفيقة دربه السيدة الفاضلة ناظرة الراوي التي تنتمي بدورها إلى عائلة ادبية معروفة وقد آزرته ورافقته في اسفاره تقدم له من وقتها وجهدها الكثير الكثير لكي ينصرف إلى بحوثه التي كانت تقدم له المساعدة في تبييضها وحفضها وتنظيم شؤونها وقد لعبت هذه الكتب وما حوت من مصادر كثيرة دورا كبيرا في مساعدة طلبة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه..



كما تحوي مكتبته على وثائق نادرة ومهمة اقتناها بقدرته المعروفة على البحث والتنقيب والاكتشاف وكان رحمه الله يردد دائما مقولة شهيرة: (تاريخ بلا وثيقة شجرة بلا جذور).



ومن المعروف عن الراحل الكبير خليل إبراهيم انه من القلال الذين ارخو لثورة 14 تموز عام 1958م وتوثيق ما عليها وما لها من الوقائع واحداث باسلوب علمي بعيد كل البعد عن الاهواء والمفاخرة كما كان ضليعا بالغة الانجليزية كتابة وترجمة، ومن مفاخره الأخيرة التي كلل بها تاريخه الثقافي المهم هو انه قام قبل رحيله بسنوات قليلة بترجمة كتاب العراق في الوثائق البريطانية الذي انجزه في اربع اجزاء ضخمة..



وكان رحمه الله يتمتع بصفات حميدة كثيرة كالوفاء والتواضع ولا يعمد إلى المباهلة او التفاخر وكان محبا لمساعدة الغير ماديا ومعنويا ومن معرفتي الوطيدة به التي تمتد إلى نصف قرن استطيع ان أقول انه عاش حياة جميلة مرفهة في بحبوحة من العيش لذلك قد استغربت ما قاله الباحث الأستاذ شامل عبد القادر في كلمة الرثاء التي خص بها الراحل خليل إبراهيم اذ قال: (وبعد ان اشترى بيت الحكمة تلك الوثائق التي ظهرت مطبوعة في اجزاء ضخمة تحت عنوان مثير..



زرته في البيت وقال لي ضاحكا الان فقط ساتناول الدجاج بلا قلق).



واغلب الظن ان الأستاذ خليل إبراهيم قالها من باب المزاح لا اكثر، ومما اعرفه عن الراحل جيدا انه كان معتزلي الهوى يؤمن بمبادئهم وارائهم، معتداً بنفسه ورأيه صعب المراس في المجادلة لانه واسع العلم والمعرفة نافذ البصيرة خارق الذكاء مرتوِ بالعلم من منابعه الصافية العذبة..



وخلاصة القول لقد كان الأستاذ خليل إبراهيم الزوبعي بحرا زاخرا وعالما متواضعا عفيفا خدم العلم وطالبيه بسخاء من دون منه او تعال، فرحم الله فقيدنا الغالي وعزاء لأهله واصدقائه وتلامذته ومحبيه لهذه الخسارة الفادحة والرحيل المؤلم.هادي خماس

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