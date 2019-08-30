2019/08/30 | 15:21

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التطوير القضائي" ينظم ورشة عمل لرؤساء الجنايات في محاكم البلاد

الجمعة

30

أب

2019 :

03:08 pm

40

نظم معهد التطوير القضائي في مجلس القضاء الاعلى ورشة عمل لرؤساء

محاكم الجنايات في عموم البلاد لمناقشة اجراءات الدعوى الجزائية

وتذليل العقبات وتحقيق السرعة في انجاز وحسم القضايا . وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "معهد التطوير القضائي

احتضن اليوم ورشة عمل حاضر فيها اربعة من اعضاء محكمة التمييز

الاتحادية وشارك فيها ٣٦ قاضيًا من رؤساء محاكم الجنايات في عموم

البلاد فضلاً عن رؤساء المحاكم الكمركية".واشار البيان إلى ان "الورشة تضمنت مناقشة اجراءات الدعوى الجزائية

والوقوف على اتجاهات محكمة التمييز الاتحادية الحديثة وتوحيد الرؤى

وكذلك مناقشة ابرز المعوقات التي تواجه العمل و التوجيهات

والاعمامات الصادرة من مجلس القضاء الاعلى". ولفت البيان الى ان "الورشة تستمر لمدة يومين وان الهدف منها لحرص

مجلس القضاء الاعلى لوضع الحلول الناجعة لابرز المشاكل والمعوقات مما

يسهم في سرعة انجاز وحسم القضايا

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