2019/08/30 | 15:21

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رئيس المؤتمر الشعبي بالحديدة يكشف فضيحة وحقيقة تحالف العدوان

الجمعة

30

أب

2019 :

03:08 pm

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حقائق وملفات كبيرة تطرق إليها رئيس المؤتمر الشعبي بالحديدة عصام

شريم في لقائه مع قناة العربية الحدث أذ أشار إلى أن السعودية تدعم

الشرعية في قناة العربية والحدث وعليهم أن يتركوا اليمنيين وشأنهم ،

وأضاف أنه حان الوقت للإعتراف بفشل تحالف العدوان السعودي وهو عبارة

عن أكذوبة والعقيدة التي جاء من أجلها سقطت وعلى عبد ربه منصور هادي

أن يواجه الشعب اليمني بالحقائق ويتنحى عن السلطة ، وأنه سينذهب للقاء

زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي ولو في طهران ، ورأى أن

السعودية تدعم الإرهاب وتأوي قيادة إرهابية متمثلة بعبد ربه منصور

هادي[3:13 PM, 8/30/2019] hala:

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