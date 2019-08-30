ذي قار تضع حلولا لمشكلة اراضي الشهداء

2019/08/30 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف النائب الاول لمحافظ ذي قار اكرم جودة الزيدي، اليوم الجمعة، عن توصل الحكومة المحلية الى حلول لمشكلة قطع الاراضي السكنية الخاصة بشريحة ذوي الشهداء بقضاء الشطرة.

وقال الزيدي في بيان تلقته "الغد برس"، انه " تم الاجتماع بمدير كهرباء شمال ذي قار ومدير بلدية الشطرة حيث تم الاتفاق لتحديد مسار جديد لإبراج الكهرباء من قبل البلدية".

وبين ان "عددها بلغ ١٤ برجا ورفعها من قبل مديرية كهرباء شمال ذي قار لكي يتسنى للدوائر المختصة من افراز المنطقة وتوزيعها على المتقدمين من شريحة ذوي الشهداء في مدينة الشطرة والبالغ عددهم ٣٠٠ معاملة".

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