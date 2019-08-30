بيان نعي للفقيد ابراهيم الخياط

2019/08/30 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد الكتاب العراقيين في السويد ببالغ الألم والحزن ينعي الشخصية الثقافية التقدمية والوطنية، ، الأمين العام لإتحاد الأدباء والكتاب في العراق ، الشاعر والكاتب المبدع، إبراهيم الخياط، الذي توفي في حادث سير على الطريق بين مدينتي أربيل ودهوك.

رحيله المفاجئ شكل خسارة للثقافة العراقية، ولإتحاد الأدباء والكتاب ، وللوطن ، وترك وقعا مؤلما على الوسط الأدبي في العراق ،

تعازينا الحارة الى عائلته ومحبيه

الذكر الطيب والرحمة له

اتحاد الكتاب العراقيين في السويد

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