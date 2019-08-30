2019/08/30 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون ونائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي ،الجمعة، عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية خرق دستوري كون الدستور نص على ان يكون للرئيس نائب او اكثر.وقال المالكي في تصريح اذاعي اطلعت عليه المركز الخبري الوطني ان “عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية خرق دستوري كون الدستور نص على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي: عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية خرق دستوري 11:30 – 30/08/20190 المركز الخبري الوطني.

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