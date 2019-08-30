وفاة واصابة 32 شخصا في 3 حوادث بأقل من 24 ساعة في اقليم كوردستان

2019/08/30 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي ستة اشخاص حتفهم فيما اصيب 26 اخرين بجروح في ثلاثة حوادث وقعت في محافظتي السليمانية ودهوك خلال اقل من 24 ساعة.

وقبل ظهر اليوم وبسبب سقوط باص صغيرة من على جبل "برنان": في حدود قضاء دربنديخان لقي شخصا مصرعهما واصيب 15 اخرين بجروح غالبيتهم من الاطفال جميعهم من القومية العربية قدموا الى تلك المنطقة لغرض السياحة.

وفي حادث ثان تصادمت ثلاث عجلات في الساعة 1:30 من صباح اليوم قرب قرية "زڕگوێز" مما اسفر عن وفاة شخص واصابة ثمانية اخرين بجروح.

ولقي 3 شبان ايزيديين مصرعهم بحادث سير قرب دهوك.

ووقع الحادث عند عودة 6 شبان ايزيديين من موقع عملهم في دهوك الى مسكنهم في مخيم دوميز شاريا، وعلى اثر تصادم عجلة تقلهم باخرى تسبب الحادث بمصرع ثلاثة واصابة ثلاثة اخرين.

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