واع تنشر الجدول الخاص بمبالغ الكفالة المالية لمنح الوثائق لخريجي ذوي المهن الطبية والصحية

2019/08/30 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبالغ الكفالة المالية لمنح الوثائق لخريجي ذوي المهن الطبية والصحية عبر تنظيم كفالة قانونية

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