صحة واسط تعلن اعداد خطة الاسناد الطبي في شهر محرم الحرام

2019/08/30 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام صحة واسط الدكتور جبار الياسري اليوم الجمعة، خطة الاسناد الطبي بمناسبة حلول شهر محرم الحرام وذكرى عاشوراء في العاشر من شهر محرم للعام 2019.

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