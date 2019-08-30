مديرية بلدية كربلاء المقدسة تضع خطة خدمية خاصة بمناسبة ذكرى عاشوراء الأليمة

2019/08/30 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال ناجي في تصريح صحفي ، إن" الخطة ستنطلق في الاول من المحرم بمشاركة 1331 عامل، اضافة الى مشاركة عمال الحدائق والمتنزهات والبالغ عددهم 527، بينما تنطلق الخطة المسائية والليلة في السابع من المحرم".

واضاف انه "تم مخاطبة المحافظة بضرورة تشغيل 700 عامل تنظيف اخرين وتجهيز الحاويات وأكياس النفايات وتوزيعها."

انتهى .



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