2019/08/30 | 15:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعت المرجعية الدينية بالعراق، اليوم الجمعة ، الى ردع الفاسدين، مبينا انها مسؤولية الشعب بالاسلوب القانوني والشرعي....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق... ممثل المرجعية يدعو الى ردع الفاسدين
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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