العراق... ممثل المرجعية يدعو الى ردع الفاسدين

2019/08/30 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المرجعية الدينية بالعراق، اليوم الجمعة ، الى ردع الفاسدين، مبينا انها مسؤولية الشعب بالاسلوب القانوني والشرعي....

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