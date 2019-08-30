التميمي: حكومة عبدالمهدي مُهددة بالسقوط.. الخدمات لم تتقدم بل تراجعت

2019/08/30 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد الباحث العراقي والمحلل #السياسي #محمد_التميمي، اليوم الجمعة، أن حكومة رئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي، تقترب من #السقوط، وكشف أسباب ذلك.التميمي، قال لمراسل “الحل العراق“، إن «هناك […]

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