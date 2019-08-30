وزير الثقافة يبحث مع دبلوماسية بريطانية توسيع أطر التعاون الثقافي بين البلدين

2019/08/30 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحث وزير السياحة والثقافة الآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني، مع المستشارة السياسية في السفارة البريطانية روزي تابر، تجديد الاتفاق بين الهيئة العامة للآثار

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