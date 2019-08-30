النظام البحريني يمنع صلاة الجمعة بالبحرين

2019/08/30 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام الأهالي اليوم الجمعة الصلاة فرادى في جامع الإمام الصادق (ع) في بلدة الدراز، بعد إصرار النظام البحريني على منع أكبر صلاة جمعة للأسبوع الـ175

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