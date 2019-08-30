روسيا تتصدى لطائرات إسرائيلية داخل الاراضي السورية

2019/08/30 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخباركشفت وسائل اعلام روسية، اليوم الجمعة، عن تصديها لعدد من المقاتلات الاسرائيلية التي كانت تنوي القيام بهجمات داخل سوريا.

وذكرت جريدة إلكترونية روسية، أن "مقاتلات "سو-35" الروسية، منعت طائرات إسرائيلية من طراز "إف-35" من محاولة الهجوم على موقع في الأراضي السورية في ليل 24 آب، ثم حاولت توجيه ضربة جوية أخرى لنفس الموقع".

وأضافت أن "مقاتلات "إف-35" الإسرائيلية لم تر مفراً من وقف الهجوم، بعد أن انطلقت نحوها مقاتلات تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-35إس" من قاعدة "حميميم".انتهى/س

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