دائرة شؤون المواطنين: وجود 4000 شكوى مقدمة من قبل مواطنين بفقدان ذويهم في نينوى

2019/08/30 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مدير دائرة شؤون المواطنين في مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، عن وجود اربعة آلاف شكوى مقدمة من قبل مواطنين يدعون فقدان ذويهم.

وقال العبد ربه في تصريح، إنه اثناء فتح التسجيل لذوي المغيبين، تم تسجيل أربعة آلاف شكوى في مركز مدينة الموصل فقط، وما يزال التسجيل مستمراً ،وتوقع أن يصل العدد الى أكثر من عشرة آلاف شكوى، عند استلام تقارير الاقضية والنواحي، في عموم محافظة نينوى.

وأشار الى أن المفقودين ينقسمون الى أقسام، منهم من فُقِد اثناء سيطرة داعش على مدينة الموصل، وقسم آخر اثناء عمليات التحرير، مضيفا أن هناك عدداً كبيراً تم اعتقالهم، في سيطرات أمنية، اثناء محاولتهم الهروب من المعارك باتجاه الانبار.

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