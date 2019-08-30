الحلبوسي: لن ندخر جهداً في الوصول الى المغيبين خلال عمليات التحرير وتعويض ذويهم

2019/08/30 | 15:44

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بغداد اليوم _ متابعة

أكد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الجمعة (30 اب 2019)، أنه لن يتم ادخار جهداً في الوصول الى المغ...





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