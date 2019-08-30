تحيه الى ابطال جهاز مكافحة الإرهاب

2019/08/30 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب جواد عبد الجبار العلي كانت زيارة الدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية الى جهاز مكافحة الإرهاب تحتوي الكثير من الدلالات الكبيرة، وتتلخص

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