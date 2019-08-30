الإيبولا تتفشى في الكونغو الديمقراطية والضحايا بالآلاف

2019/08/30 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أظهرت بيانات نشرتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات من بفايروس الإيبولا تجاوز 2000 شخص شرقي البلاد.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن عدد الإصابات بفيروس المرض تخطى 3 آلاف، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وأعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميا في آب من العام الماضي عن تفشي المرض الذي أودى بحياة ثاني أكبر عدد من المصابين به هذه المرة.

وتسبب الإيبولا في وفاة أكثر من 11 ألفاً و300 مريض لدى انتشاره في غرب أفريقيا في الفترة من 2013 إلى 2016.

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