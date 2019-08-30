هند صبري تنضم الى لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي الدولي بدورته الـ76

2019/08/30 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نشرت الفنانة هند صبري تغريدة على "تويتر" تعبر فيها عن سعادتها لانتمائها للجنة تحكيم الدورة الـ 76 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، كما يشارك في المهرجان فيلم لمخرجة سعودية.

وأعربت صبري عن فخرها بالانتماء إلى "أسرة السينما العالمية في لجنة تحكيم الأفلام الأولى في أعرق مهرجان في العالم"، حيث تشارك النجمة التونسية التي اشتهرت بعملها في السينما المصرية كعضو لجنة تحكيم جائزة لويجي دي لورينتيس لأول فيلم، والتي يترأسها المخرج الصربي الشهير، إمير كوستاريتسا.

وبصدد مغاير، تتنافس المخرجة السعودية، هيفاء المنصور، على جائزة الأسد الذهبي في هذه الدورة من مهرجان البندقية، عن فيلم "المرشحة المثالية"، وهي من بين مخرجتين فقط تتنافسان على هذه الجائزة، بين 21 مخرجا ومخرجة من جميع أنحاء العالم.

ويطرح الفيلم قضية التغيرات التي طرأت على مجتمع المملكة العربية السعودية، بتخفيف وصاية الرجل على المرأة، من خلال تناوله لقصة طبيبة سعودية شابة تسعى لتغيير نمط التفكير المحافظ في مجتمعها، مستعرضا العقبات التي تواجهها في هذه المسيرة.

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