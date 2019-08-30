رويترز: رايات لواء الشبك لاتزال ترفرف عند الحواجز الأمنية المؤدية إلى الموصل

2019/08/30 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير لوكالة رويترز، أنه لا تزال رايات اللواء ثلاثين أو ما تسمى الشبك التابعة للحشد الشعبي، ترفرف عند الحواجز الأمنية المؤدية إلى مدينة الموصل، رغم مرور نحو شهرين على صدور أوامر من الحكومة العراقية لكل الفصائل بالتخلي عن السيطرة على هذه الحواجز.

وذكر التقرير أن المرسوم الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، منح الفصائل شبه العسكرية شهراً للاندماج بالكامل مع القوات المسلحة، ومغادرة الحواجز الأمنية، وقطع كل صلاتها بالكيانات السياسية.

ويرفض اللواء ثلاثين التخلي عن مواقعه على الجانب الشرقي من الموصل، بل وأقدم على قطع الطرق والتسبب في احتجاجات غاضبة.

هذا وحذرت واشنطن من أنها ستتحرك ضد الفصائل المدعومة من إيران إذا ما أخفقت بغداد في إخضاعها لسيطرتها، كما فرضت عقوبات على فصائل وقادتها بمن فيهم وعد القدو قائد اللواء ثلاثين.

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