2019/08/30 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الجمعة في بيان تلقته “خطوة برس” عن رفع السياج الحديدي الأمني عن مجسر مجمع الوزراء ضمن منطقة القادسية غرب بغداد.وقال بيان الامانه انه “بالتنسيق مع القوات الامنية وبعد استحصال الموافقات اللازمة حيث تم رفع السياج المذكور بالاضافة الى رفع القواعد الحديدية بالكامل والتي وضعت سنة 2004 وارجاع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع السياج الأمني عن مجسر مجمع الوزراء وكالة خطوة برس.

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