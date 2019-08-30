منتخبنا الوطني يتجمع اليوم في ملعب الكرخ ويشد الرحال صوب المنامة الاثنين المقبل

2019/08/30 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثير الشويلي / اعلام اتحاد الكرة يتجمع منتخبنا الوطني، اليوم الجمعة، في ملعب الكرخ عند الساعة السادسة مساءً تحضيرا للسفر الى البحرين صباح يوم الاثنين المقبل لمواجهة منتخب البحرين ضمن تصفيات كاس العالم واسيا، حيث سيخوض منتخبنا اللقاء المرتقب يوم الخامس من الشهر المقبل.وقال المدير الاداري، باسل كوركيس : يغادر منتخبنا الوطني

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