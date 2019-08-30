الأمين العام لمجلس الوزراء يبحث مع السفير الكويتي المشاريع التي تنفذها الكويت في البصرة

2019/08/30 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر مكتب الغزي ، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بحث مع السفير الكويتي في بغداد سالم الزمانان، تطورات المشهد الإقليمي، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف ان "الجانبين اكدا ضرورة التواصل بين الجهات المعنية بتفعيل مخرجات مؤتمر الكويت الدولي، بما ينسجم وتوجهات الحكومتين في تقوية العلاقات لتحقيق ما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

وتابع بأن "الجانبين بحثا عدد من القضايا المرتبطة بالمشاريع التي تنفذها الكويت في محافظة البصرة، وإمكانية تسهيل إجراءات التنفيذ، لاسيما المتعلقة بميناء ام قصر وإكمال المستشفى الكويتي في المحافظة، فضلا عن الاتفاق على مواقع إنشاء استراحات وعيادات ومراكز صحية على مسار زائري العتبات المقدسة من الكويتيين".

وأشار الغزي بحسب البيان الى "تقديم التسهيلات كافة لتجاوز الحلقات الزائدة للمضي في تنفيذ المشاريع"، فيما بين الزمانان "إستعداد شركات بلاده للدخول الى السوق العراقية من خلال تبني المشاريع الإستثمارية في مختلف القطاعات، وبناء على ما سيحدده العراق".

انتهى .



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