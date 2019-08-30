حقيقة تدهور الحالة الصحية لميرفت أمين.. هل سقطت مغشياً عليها؟

2019/08/30 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتشرت أخبار كثيرة مؤخراً تزعم بتعرض النجمة ميرفت أمين لأزمة صحية أدت إلى نقلها إلى أحد المستشفيات في القاهرة، وزعمت بعض المواقع الإخبارية بأن ميرفت أمين تعرضت لدوار أدى إلى سقوطها بأحد الشوارع بمنطقة المهندسين.

ولكن ميرفت أمين لم تقف صامتة أمام هذه الشائعات، وعلقت عليها قائلة: “كل ما تردد كذب ومجرد شائعات سخيفة ، أنا بخير ولا أعاني من أي وعكات صحية”.

وأضافت أنها مشغولة بتصوير مشاهدها بالجزء الثاني من مسلسل “قيد عائلي”، ويشاركها البطولة الفنانون عزت العلايلي وريم البارودي وأحمد زاهر ومنة فضالي وصلاح عبد الله.

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