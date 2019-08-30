2019/08/30 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

اعلن مدير اعلام بلدية كربلاء ماجد ناجي ،اليوم الجمعة، عن وضع خطة خدمية خاصة بعاشوراء تبدأ من يوم السابع من شهر المحرم.

وقال ناجي

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