فريق الكهرباء يواصل تحضيراته للموسم الكروي في انطاليا و الاسدي يطمئن على اوضاع اللاعبين

2019/08/30 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات واصل الفريق الكروي لنادي الكهرباء تحضيراته اليومية بمعسكره التدريبي المقام حالياً في مدينة انطاليا التركية التي وصل اليها الفريق امس الاول الثلاثاء بحضور جميع اللاعبين المدعوين في قائمة المدير الفني الكابتن عباس عطية باستثناء المحترف الكاميروني موندي الذي من المؤمل ان يلتحق في غضون اليومين المقبلين.زهراوي يطالب اللاعبين بالتركيز والاستفادة من

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