2019/08/30 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن إستلامها الملف الامني لأربع محافظات تبدأ من البصرة وميسان وذي قار والمثنى.

وقال قائد الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "هذا الإجراء يأتي بتوجيه من وزير الداخلية ياسين الياسري ووفق خطة أعدت لحماية المناطق الجنوبية وإعادة النظام والأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات فيها، لافتا إلى انه سيتم تخصيص لواء كامل لمحافظة البصرة ويكون مقره في المحافظة"، مشيراً الى "قرب إعادة توزيع وانتشار قطعات الشرطة الاتحادية على المحافظات العراقية وذلك بعد إكمال متطلبات استلام الملف الأمني وفق توجيه القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع وقيادة العمليات المشتركة والأمن الوطني".

و أكد البيان، ان "قوات الاتحادية جاهزة لمسك المناطق الحيوية في كافة محافظات العراق والتحرك لأي طارئ".انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادية تستلم الملف الأمني لهذه المحافظات!) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحادية تستلم الملف الأمني لهذه المحافظات!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).