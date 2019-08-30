علاوي يدعو لتشريع قانون يلزم الحكومة بوضع جدول يحسم ملف المفقودين

2019/08/30 | 16:15

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بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي الجمعة (30 اب 2019)، مجلس النواب الى تشريع قانون يلزم الحكومة بوضع سقف زمني يحسم ملف المفقودين.

وقال علاوي في بيان له، إن "الحروب والصراعات التي شهدها البلد منذ عقود غيّبت حوالي مليون شخص بحسب احصائية اللجنة الدولية لشؤون المفقودين".

وأضاف، أن "ابناء هؤلاء وزوجاتهم وامهاتهم يعيشون ظروفاً قاسية، بانتظار اجراءات حكومية تكشف مصيرهم وظروف اختفائهم".

وتابع أنه "في اليوم العالمي للمفقودين، ادعو لتشكيل هيئة خاصة لمتابعة ملف المفقودين والمغيبين، كما ادعو مجلس النواب الى تشريع قانون يُلزم الحكومة بوضع جدول زمني لحسم هذا الملف، بشكل يحفظ حقوق المفقودين وعوائلهم ويضع حداً لمعاناة اطفالهم ونسائهم ويعالج الاثار الاجتماعية الخطيرة التي ترتبت على ذلك".

بغداد اليوم _ خاص

دعا عضو لجنة الامن والدفاع، كريم عليوي، الجمعة (30 اب 2019)، الحكومة العراقية الى مطالبة امريكا بتعويض ضحايا قصف التحالف الدولي في العراق، ابان الحرب على تنظيم داعش.

وقال عليوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكثير من

بغداد اليوم _ متابعة

أكد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الجمعة (30 اب 2019)، أنه لن يتم ادخار جهداً في الوصول الى المغيبين خلال عمليات التحرير وتعويض ذويهم.

وقال الحلبوسي، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه "بمناسبة اليوم الدولي

بغداد اليوم _ ديالى

دفعت التحديات الأمنية، اهالي ناحية العظيم، احدى النواحي المحررة في محافظة ديالى، للبقاء في حالة استنفار دائم، لاسيما وأنهم على بعد أمتار من حوض المطيبيجة، الذي يمثل أكبر مأوى لخلايا داعش، على الحدود الفاصلة بين محافظتي ديا

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