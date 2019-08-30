وزير النقل: دايو الكورية ستنفذ طريق مدخل ميناء الفاو الكبير بموجب عقد ابرمته مع وزارة النقل ضمن مراحل اكمال المشروع الوطني الكبير

2019/08/30 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي عن توقيع عقد مشروع انشاء طريق مدخل ميناء الفاو الكبير مع شركة دايوو الكورية لاهميته في استمرار العمل ضمن المرحلة القادمه للمشروع.واوضح الوزير بحسب بيان الوزارة اليوم : ان المشروع يهدف الى اقامة طريق ستراتيجي يربط الميناء من واجهة البحر الى المدينة وثم الى محافظات البلاد كافة […]

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