2019/08/30 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / خطوة برس كشف قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاعتداء على 3 شاحنات قرب المقدادية.وقال العبادي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “عصابة اجرامية يقودها المدعو “احمد حبابه” قامت بفعل اثم بالاعتداء على 3 شاحنات قرب قضاء المقدادية من خلال تسليب السائقين اموالهم والتجاوز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن تفاصيل حادث 3 شاحنات في ديالى وكالة خطوة برس.

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