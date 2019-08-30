2019/08/30 | 16:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ديالى / خطوة برس كشف قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاعتداء على 3 شاحنات قرب المقدادية.
وقال العبادي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “عصابة اجرامية يقودها المدعو “احمد حبابه” قامت بفعل اثم بالاعتداء على 3 شاحنات قرب قضاء المقدادية من خلال تسليب السائقين اموالهم والتجاوز
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل حادث 3 شاحنات في ديالى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال العبادي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “عصابة اجرامية يقودها المدعو “احمد حبابه” قامت بفعل اثم بالاعتداء على 3 شاحنات قرب قضاء المقدادية من خلال تسليب السائقين اموالهم والتجاوز
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن تفاصيل حادث 3 شاحنات في ديالى وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل حادث 3 شاحنات في ديالى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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