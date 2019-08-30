حريق داخل مخزن للملابس والحقائب في الكاظمية

2019/08/30 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من اخماد حريق اندلع داخل مخزن للملابس والحقائب المدرسية في منطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان تلقت[اين] نسخة منه، ان “فرقها اخمدت حادث حريق اندلع صباح هذا اليوم داخل مخزن ارضي للملابس والحقائب المدرسية ومخزن طابق ثاني للملابس في باب الدروازه بمنطقة الكاظمية”.وأضافت انه تم “السيطرة على الحادث وإخماد النيران دون انتشارها الى باقي المحلات المجاورة والمنطقة المجاورة المكتظة بالسكان وبمحلات الملابس وبدون اي اضرار بشرية من جراء الحادث”.

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