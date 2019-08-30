ماكرون يهاتف نتنياهو بشأن الصراع مع ايران وكان الرد مدويا من رئيس الوزراء الاسرائيلي.. تعرف على التفاصيل

2019/08/30 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وساطة الرئيس الفرنسي ماكرون بشأن التقارب بين طهران وتل بيب، مؤكدا ان هذا التوقيت غير مناسب لإجراء مباحثات مع إيران.واجرى نتنياهو على تويتر، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث أجري الاتصال الهاتفي بمبادرة الطرف الفرنسي، مؤكدا إن إسرائيل ستدافع عن نفسها من الاعتداءات […]

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