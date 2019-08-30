الحلبوسي: نقف بإخلاص مع قضية المغيبين خلال عمليات التحرير وتعويض ذويهم  

2019/08/30 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أكد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الجمعة، أنه لن يتم ادخار جهداً في الوصول الى المغيبين خلال عمليات التحرير وتعويض ذويهم.وقال الحلبوسي، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إنه “بمناسبة اليوم الدولي للمختفين في الثلاثين من اب، ما زال الوطن يبحث عن أبنائه من المغيبين قسرياً الذين اختفوا اثناء عمليات التحرير وبعدها، […]

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