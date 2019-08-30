2019/08/30 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، أنه لن يتم ادخار جهداً في الوصول الى المغيبين خلال عمليات التحرير وتعويض ذويهم.

وقال الحلبوسي، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، تابعتها "الغد برس" إنه "بمناسبة اليوم الدولي للمختفين في الثلاثين من اب، ما زال الوطن يبحث عن أبنائه من المغيبين قسرياً الذين اختفوا اثناء عمليات التحرير وبعدها، دون الكشف عن مصيرهم".

وأضاف "أننا نقف بإخلاص مع قضيتهم وعوائلهم، ولن ندخر جهداً في سبيل الكشف عن أمرهم وتعويض ذويهم والوصول العاجل الى نتائج حقيقية، من خلال جهد تضامني بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع الدولي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: لن ندخر جهداً في الوصول الى المغيبين وتعويض ذويهم) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: لن ندخر جهداً في الوصول الى المغيبين وتعويض ذويهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).