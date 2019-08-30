2019/08/30 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشف مصدر في الشرطة الاتحادية اليوم الجمعة، عن تفاصيل عملية استبدال قائد قوات الشرطة الاتحادية المقال الفريق رائد جودت، برئيس أركانها اللواء جعفر صدام البطاط، وكيف رفض الأول أمر التسليم، إلا بعد ساعات من المفاوضات، مبينا أن نجل جودت وهو آمر لواء القوات الخاصة، والمكلف بحماية والده، منع القائد الجديد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحيفة تكشف تفاصيل رفض “الفريق جودت” تسليم منصبه..



فكيف انسحب؟ وكالة خطوة برس.

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