نضالٌ مدني لتغيير واقع المرأة العراقية: مواجهة مع جدران التمييز

2019/08/30 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ رئم عادل منذ عام 2003 وبداية عهد الحكم الجديد في #العراق، أصبح حضور #المرأة واضحٌ في #العملية_السياسية بموجب #الدستور، وهو ما يُعرف بـ«نظام الكوتا” أو نظام #الحصص النسائية، […]

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