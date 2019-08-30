2019/08/30 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: عازمون على تصحيح عمل الحكومة بالفصل التشريعي المقبل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: عازمون على تصحيح عمل الحكومة بالفصل التشريعي المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).