الحلبوسي: لن ندخر جهداً في الوصول الى نتائج عاجلة بشان المغيبين

2019/08/30 | 16:32

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بغداد:سومر نيوز

اكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، اننا لن ندخر جهداً في الوصول الى نتائج عاجلة بشان ...

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