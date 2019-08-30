2019/08/30 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس قال رئيس كتلة ارادة النيابية، حسين عرب، اليوم الجمعة، إن كتلته تعتزم جمع التواقيع لرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، فائق الشيخ علي.وذكر عرب في بيان تلقت “خطوة برس” ان “كتلة ارادة النيابية تستغرب من المستوى المتدني بالخطاب من قبل البعض الذي يتجاهر بالكلام البذيء الذي لايمكن حتى قراءته وليس قوله

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “إرادة” تعتزم جمع تواقيع لرفع الحصانة عن الشيخ علي وكالة خطوة برس.

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