الأمم المتحدة: حرائق الأمازون تشكل خطرا استثنائيا

2019/08/30 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت أرفع مسؤولة أممية معنية بقضايا التنوع البيولوجي من أن حرائق الأمازون المدمرة تبرز خطورة الأزمة التي تواجهها البشرية بأسرها

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