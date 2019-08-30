استئناف ضخ الماء الى النهروان وتأمين خزين النهر المبطن

2019/08/30 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة بغداد اليوم الجمعة، استئناف ضخ الماء الى مناطق النهروان بعد قيامها بحملة لتامين خزين الماء الخام للنهر المبطن وتشغيل محطة ٩ نيسان التابعة الى وزارة الموارد المائية.

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