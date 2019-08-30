2019/08/30 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن الجيش السوري سينفذ وقفا أحاديا لإطلاق النار في مناطق خفض التصعيد في إدلب السورية.ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الدفاع الروسية قولها إن وقف إطلاق النار يبدأ يوم غد السبت، موجهة دعوة إلى المسلحين في إدلب للالتزام بوقف إطلاق النار.وجاء في بيان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار في إدلب السورية المركز الخبري الوطني.

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