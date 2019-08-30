عدد الوفيات بفايروس الإيبولا تجاوز الـ 2000 شخص في الكونغو الديمقراطية

2019/08/30 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأشارت البيانات أيضا إلى أن عدد الإصابات بفيروس المرض تخطى 3 آلاف، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وأعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميا في آب من العام الماضي عن تفشي المرض الذي أودى بحياة ثاني أكبر عدد من المصابين به هذه المرة.وتسبب الإيبولا في وفاة أكثر من 11 ألفاً و300 مريض لدى انتشاره في غرب أفريقيا في الفترة من 2013 إلى 2016

انتهى .



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