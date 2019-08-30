تعرفوا على حالة الطقس في العراق لـ4 ايام المقبلة

2019/08/30 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، اليوم الجمعة، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة....

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