صحيفة روسية: الكرد والسعوديون سهلوا لإسرائيل قصف مواقع الحشد بالعراق

2019/08/30 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

شكوك في تورط الإسرائيليين والسعوديين والأكراد في الهجمات على العراق"، تحت هذا العنوان، كتب إيغور سوبو...

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