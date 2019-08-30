مصر تعرض تابوت آخر ملكة فرعونية من الأسرة الـ19

2019/08/30 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت وزارة الآثار المصرية لأول مرة تابوت الملكة تاوسرت،آخر ملكات الأسرة 19 بعد مرور أكثر من عقدين علي اكتشافه بمتحف الاقصر.

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